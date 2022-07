La radio 1070 est de retour cet été à Anderlecht

La radio 1070 fait son grand retour cet été ! Les services de la Culture et de la Jeunesse, la bibliothèque et le centre communautaire De Rinck, et de nombreux Anderlechtois réaliseront une radio hyperlocale à partir d'une caravane itinérante.

Avec un début sur les chapeaux de roue sur la Place Séverine le 26 juin dernier, la caravane est prête pour la troisième édition XL de Radio 1070, celle-ci continuera sa tournée et sa rencontre avec les Anderlechtois tout l’été, alors ne la manquez pas !

Venez chanter, danser, vous défouler, raconter des anecdotes sur le quartier... Ou participez à l'une des nombreuses activités autour de la caravane : d'un atelier de vélos à des concerts live : le tout 100% Anderlecht!

« Radio 1070 va à la rencontre des Anderlechtois et leur donne la parole, elle crée de la communion, des rencontres, en plus d’animer un quartier et de lui offrir des activités. C’est un projet qui nous tient à cœur », explique Elke Roex (Groen), échevine de la Culture et de la Jeunesse néerlandophone.

« Anderlecht sera très animée cet été, nous sommes contents de pouvoir proposer aux Anderlechtois différentes activités, du sport, des ateliers, ou des lieux d’échanges et de discussions tel que Radio 1070. Ce qui est certain c’est qu’il y en aura pour tout le monde ! », se réjouit Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht.