La Foire du Midi de retour le 16 juillet à Bruxelles!

La 141e édition de la Foire du Midi se tiendra comme chaque année sur le boulevard du Midi, du 16 juillet au 21 août.

La nouvelle édition de la Foire du Midi débute le 16 juillet avec un seul mot d’ordre : l’amusement. Pour la première fois depuis 2019, la Foire retrouve une liberté complète, sans mesures sanitaires pour gâcher la fête. Entre la Porte de Hal et les Arts & Métiers, 133 manèges et stands de nourriture seront installés pour permettre aux visiteurs de s’épanouir.

Pour cette 141e édition, trois nouvelles attractions viennent s’ajouter aux nombreux classiques présents depuis des années le long du boulevard du Midi, de quoi attirer encore plus de public cette année. « La Foire du midi bat dans le cœur des Belges et des Bruxellois comme la destination vacances au cœur de l’été bruxellois. Apportant ses moments de joie et de gourmandise qui émerveillent les grands et les petits enfants », explique Fabian Maingain (Défi), échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles.

Patrick de Corte, le président des forains bruxellois et véritable icône de la Foire du Midi, est « heureux de pouvoir encore une fois donner le sourire à tout le monde. » Car la Foire joue également un rôle social important. Elle offre un moment de respiration aux visiteurs. Le slogan de cette année « cet été, envolez-vous avec la Foire du Midi » reprend cette notion, en permettant aux Bruxellois qui n’ont pas pu partir en vacances de profiter de moments de détente et d’amusements.

Une grande première

Cette année, surprise, la Foire compte pour la première fois deux marraines, représentant les deux communautés linguistiques. L’humoriste Virginie Hocq est associée à la cheffe cuisinière et entrepreneuse Sofie Dumont pour représenter la Foire. Les deux marraines ont un lien fort avec ce lieu qu’elles ont fréquenté durant leur enfance. Virginie Hocq n’a pas hésité quand on lui a proposé de devenir marraine de la 141e édition de la foire. « C’est un honneur d’en être la marraine cette année, car je pense qu’on doit valoriser ce qu’il se passe dans notre ville, cela fait partie de notre fierté. »

Améliorer le confort des riverains

Pour cette nouvelle édition, la Ville de Bruxelles a pris de nouvelles mesures pour améliorer la sécurité des visiteurs, mais également pour respecter l’espace public et les habitants du quartier. « Il est important pour nous de trouver un point d’équilibre entre la foire et les riverains », assure Fabian Maingain qui a présenté les nouvelles mesures du règlement kermesses. Pour limiter les nuisances sonores, les forains qui diffusent du son devront obligatoirement posséder un sonomètre, sous peine de fermeture de l’emplacement. Une adresse mail est mise à la disposition des riverains pour recueillir leurs remarques, et ainsi améliorer le dialogue.

La Ville tient également à ce que la Foire du Midi progresse en matière de propreté. Elle a donc mis sur pied des « éco-teams » qui veilleront à la propreté du lieu. Ces « éco-teams » auront également un rôle de sensibilisation auprès des forains, pour les aider à réduire leurs déchets.

Du 16 juillet au 21 août, Bruxelles vivra donc au rythme de la Foire du Midi, qui ouvre ses portes tous les jours de 13h à minuit.