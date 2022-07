«J’ai peur d’envoyer mes enfants à l’école»: Sacha Kljestan s’insurge! (vidéo)

Le joueur américain a ponté du doigt les lois concernant le port d’armes à feu aux États-Unis.

Interrogé en conférence de presse après le succès de son équipe (Los Angeles Galaxy) contre Montréal, Sacha Kljestan, ancien joueur d’Anderlecht, a refusé de s’exprimer sur la rencontre. Le joueur américain a, à la place, poussé un coup de gueule suite à la fusillade qui a fait plusieurs victimes ce lundi, dans l’Illinois.

« Je suis malade à mort de ce qui s’est passé en Illinois », a débuté Kljestan. Vous pouvez écrire sur le match, mais ça ne m’intéresse pas pour l’instant. Nous devons parler de la violence armée et du contrôle des armes à feu dans ce pays »

« Nous ne faisons rien à ce sujet. Congrès, sénateurs : si quelqu’un voit ça, faites quelque chose », a-t-il poursuivi. « Parce que c’est la même chanson à chaque fois. Des gens, même nos enfants, sont abattus, nous sommes choqués, le gouvernement ne fait rien et un peu plus tard, quelqu’un est à nouveau abattu. Je ne suis pas un politicien, je suis un être humain. Vous savez, j’ai même peur d’envoyer mes propres enfants à l’école. Ils me disent qu’ils s’entraînent à l’école pour le cas où il y aurait une fusillade. Si vous ne voulez pas de nouvelles lois sur les armes dans ce pays, alors quelque chose ne va pas chez vous. »