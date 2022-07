L’Union Saint-Gilloise et la Région associées pour améliorer le bien-être animal

Le club de football de l’Union Saint-Gilloise s’est associé à la Région-capitale pour sensibiliser tous les Bruxellois aux responsabilités endossées quand on adopte (ou achète) un animal de compagnie.

À l’approche de l’été, le nombre d’abandons de chiens et de chats explosent. Le départ en vacances est d’ailleurs le principal motif invoqué pour abandonner son animal.

Selon le ministre bruxellois en charge du Bien-être animal, Bernard Clerfayt (DéFI), 2.822 chats et 628 chiens, ainsi que 89 lapins et 20 reptiles ont été abandonnés ou trouvés sur la voie publique en Région bruxelloise, l’an dernier. Les départs en vacances génèrent chaque année un pic d’abandons. Il est donc important de rappeler que les animaux ne sont pas des produits dont on se débarrasse quand on le souhaite. C’est le message de la campagne de communication qui se déroulera tout l’été à Bruxelles.

Cette année, le club de football de l’Union Saint-Gilloise s’est associé à la Région bruxelloise pour sensibiliser tous les Bruxellois au bien-être animal et à la lutte contre l’abandon d’animaux.

« Plutôt qu’acheter un animal, optez pour l’adoption d’un animal en refuge. Adopter un animal, c’est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. J’encourage tout le monde à adopter un animal », a commenté Christian Burgess, défenseur de l’Union Saint-Gilloise.

Selon Bernard Clerfayt, 619 chiens, 2.253 chats, 79 lapins et 14 reptiles ont été adoptés l’an dernier. Parmi les races de chiens les plus présentes au sein des refuges, on retrouve l’American Staffordshire et le Berger malinois. Ces grands chiens doivent bénéficier d’une éducation sérieuse et adaptée à leurs besoins, et attendent en refuge plusieurs mois, parfois plusieurs années, un nouveau maître capable de s’occuper d’eux.