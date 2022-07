Le CPAS de Saint-Gilles acquiert un nouveau bâtiment: de futurs logements sociaux

Le gouvernement de la Région bruxelloise a octroyé un subside au CPAS de Saint-Gilles dans le cadre d’un appel à projet visant à acquérir et à rénover un bien en vue d’en faire des logements sociaux.

Le 2 juin dernier, un compromis de vente a été signé entre le Centre Public d’Action Sociale de Saint-Gilles et les propriétaires pour l’acquisition d’un bâtiment situé à la rue de Suède.

L’objectif du CPAS est de rénover ce bien pour parvenir à un bâtiment qui comprend : sept logements dont deux de quatre chambres, trois autres de trois chambres et deux appartements de deux chambres. Une fois sur pied, l’immeuble sera ensuite géré par l’Agence Immobilière Sociale (AIS) du CPAS.

Myriem Amrani et Nawal Ben Hamou. - D.R.

« Il s’agit d’une belle opportunité car Saint-Gilles est une commune densément peuplée qui ne dispose pas de terrain à bâtir », précise Myriem Amrani, la présidente du Centre public. « Cette opération de rénovation permet à notre CPAS de Saint-Gilles de poursuivre ses efforts et de répondre à la demande de logement à caractère social. »

Un délai de trois ans

Cette opération est rendue possible grâce au soutien du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Secrétaire d’État au logement, Nawal Ben Hamou, suite au lancement d’un appel à projet visant à soutenir l’acquisition et/ou la rénovation de biens immeubles par les communes et CPAS afin de créer des logements sociaux et assimilés.

Suite à l’obtention de cette subvention, le CPAS s’engage à transformer en logements le bien acquis dans les trois ans. Il est à noter que l’acquisition fera l’objet d’une rénovation profonde tout en gardant les caractéristiques architecturales industrielles du côté du bâtiment arrière et en conservant le caractère patrimonial remarquable du bâtiment avant.