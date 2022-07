Le projet Brouck’R se retrouve sans permis d’urbanisme

C’est la Région bruxelloise qui est à l’origine de cette suppression de permis. Désormais, les promoteurs ont jusqu’à six mois pour une introduire une nouvelle proposition de plans.

À deux pas de la Grand-Place, le projet initial de Brouck’R consiste en une démolition-reconstruction, ainsi qu’une rénovation des parties classées, du siège de l’assureur Allianz. Sur 38.000 m², situés entre la place De Brouckère et les rues des Augustins, des Hirondelles et de Laeken, l’idée est d’y installer un hôtel de 152 chambres, ainsi que 179 appartements et 129 logements étudiants. Pour arriver à un tel résultat, la société Debrouckère Development et les promoteurs immobiliers Immobel et BPI, avait déjà débuté la destruction du plancher existant.

Mais à l’intérieur de ce projet, un point a retenu l’attention des comités de riverains (l’Atelier de recherche et d’actions urbaines et Inter-Environnement Bruxelles) : celui qui prévoyait le rehaussement, derrière les façades classées, d’un étage en verre, relate nos confrères de La Dernière Heure.

Les deux associations ont donc décidé de déposer un recours au Conseil d’État. Ce dernier a ensuite suspendu les travaux. Après que Pascal Smet, le secrétaire d’État à l’Urbanisme, s’est concerté avec urban.brussels, la Région a décidé à son tour de supprimer le permis d’urbanisme du projet Brouck’R.

Les deux promoteurs immobiliers ont désormais jusqu’à six mois pour une introduire une nouvelle proposition de plans, revue en adéquation avec les remarques des comités des riverains.