Neuf promenades à vélo pour découvrir Bruxelles cet été

De nouvelles promenades vélo ont été élaborées pour découvrir Bruxelles chaque semaine des vacances. Tous les mercredis, une nouvelle balade sera mise en ligne sur le site bike.brussels. La premire ? « Le Tour des Frites ».

Cette année, les balades vélo estivales se déroulent aux quatre coins de Bruxelles, à la découverte de trésors cachés dans les 19 communes bruxelloises. Les circuits se caractérisent par le fait qu'ils suivent autant que possible les itinéraires cyclables régionaux (ICR), balisés et sécurisés. La première balade vélo, Le Tour des Frites, traverse le centre-ville en passant par le Mont des Arts, la place du Jeu de Balle et son quartier des Marolles, la gare de Bruxelles-Midi ou encore le Marché aux Poissons et son ambiance typique.

« On le sait, de plus en plus de Bruxellois utilisent le vélo comme moyen de déplacement. Mais le vélo peut également être un moyen de détente ou permettre de (re)découvrir Bruxelles de manière conviviale et bon marché. », pointe0 Elke Van den Brandt, la ministre bruxelloise de la Mobilité.

ICR

Les ICR sont reconnaisables à leurs marquages sur la chaussée via des logos de vélo et des « chevrons » (doubles V inversés) et, à chaque carrefour, par des panneaux indiquant la direction à suivre. Parce qu'ils empruntent principalement les rues les plus calmes et grâce au marquage au sol et à la signalisation, les cyclistes peuvent mieux visualiser le parcours et se concentrer sur les carrefours. Les ICR permettent également de traverser la ville en se focalisant sur la destination sans nécessairement connaître les quartiers que l'on traverse à vélo.

Le routeplanner Bike for Brussels permet de planifier son itinéraire via l'option Réseau.

Jusqu'à la fin de l'été, une nouvelle balade vélo sera publié chaque mercredi. Il suffit de télécharger le fichier GPX du site bike.brussels et de choisir une date pour la randonnée.