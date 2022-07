Anderlecht lance son «quartier apaisé de Cureghem»

Malgré une forte contestation, la commune d’Anderlecht lance en ce début de mois de juillet le « quartier apaisé de Cureghem » en vue de réduire le trafic de transit. Un plan qui s’inscrit dans la vision du plan régional de mobilité Good Move.

En ce début d’été, le « quartier apaisé de Cureghem » vient d’être lancé. Ce nouveau plan de circulation sera mis en place progressivement, de sorte que la première phase du plan sera en vigueur à la mi-juillet.

Grâce à diverses interventions dans l'espace public, telles que des rues à sens unique, des filtres de circulation et la création de boucles, moins de voitures engorgeront le quartier. Moins de trafic de transit signifie non seulement plus d’espace pour les piétons et les cyclistes, mais aussi une circulation plus fluide pour les trams et les bus.

Les réaménagements de l'espace public profiteront aux résidents. En effet, le plan crée sept nouvelles places qui seront élaborées dans les mois à venir avec les habitants et des ASBL locales dans le cadre d’un processus participatif. « Les ASBL organiseront toute sorte d'activités sur ces places et recueilleront et expérimenteront également les idées et les envies des habitants. Ainsi, ils contribueront à façonner l'avenir du quartier », déclare Susanne Müller-Hübsch (Groen), échevine de la Mobilité.

Le plan est mis en œuvre par étapes : ce sera d’abord le plan au sud du canal qui entrera en vigueur, puis ce sera au tour du nord. Dans une phase ultérieure, un réaménagement complet de la chaussée de Mons est prévu par la Région bruxelloise. L'impact du plan de circulation fera l’objet d’une évaluation en continu, en concertation avec les riverains. Des ajustements pourront si nécessaire être apportés toute en respectant la philosophie du quartier apaisé.

« La mise en œuvre de ce plan permettra d'offrir davantage d’espaces publics de meilleure qualité et des transports publics plus efficaces dans un quartier qui en a particulièrement besoin. Ce projet s’inscrit dans notre ambition d'améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers de notre commune », souligne le bourgmestre Fabrice Cumps (PS).