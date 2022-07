Un dealer interpellé dans le quartier Verbist à Saint-Josse-ten-Noode ce dimanche

La zone de police Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek) a mis la main sur un dealer et 350 grammes du cannabis, dans le quartier Verbist à Saint-Josse-ten-Noode, dimanche. Le suspect a été placé sous mandat d’arrêt.

Le suspect est devenu nerveux quand deux policiers de la zone Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek) patrouillaient dans le quartier Verbist, un quartier tennoodois bien connu pour être un lieu de vente de stupéfiants.

Lesdits policiers ont décidé de contrôler l’homme suspect et ils ont découvert 26 pacsons sur lui ainsi que 65 euros. « Suite à cette découverte sur le dealer, une perquisition en flagrant délit est réalisée à son domicile situé à Ixelles. Au domicile, les policiers, accompagnés d’Aramh, un chien de la brigade canine, ont découvert plus de 350 grammes du cannabis, 1.105 euros en cash, deux balances de précision et des vêtements de luxe ainsi que deux télévisions encore sous carton », indique la zone de police.

Le suspect a été placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction.