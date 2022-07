Le CPAS de Berchem offre à ses bénéficiaires un relooking chez l’Oréal

Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, en collaboration avec Human Business (Hu-Bu), fait profiter à ses bénéficiaires d’une journée de relooking chez l’Oréal à l’occasion du Citizen day !

Le CPAS de Berchem Sainte-Agathe permet à certains de ses bénéficiaires, une fois par an, de profiter d’une après-midi entière de soins chez l’Oréal. L’occasion pour les bénéficiaires de passer un agréable moment et de recevoir des conseils de professionnels en matière d’estime de soi-même, de cosmétique et de coiffure.

« Je suis ravi que certains bénéficiaires puissent à nouveau faire cette expérience chez l’Oréal, à cause de la crise sanitaire, les activités externes avaient été suspendues. La journée était d’autant plus profitable » explique Marc Hermans, président du CPAS.

Le projet a été mis en place grâce à la collaboration avec Human Business (Hu-Bu) qui met les CPAS et les associations en relation avec des entreprises pour construire un monde plus solidaire et circulaire. C’est à l’occasion du Citizen day que les bénéficiaires du CPAS ont eu droit à cette journée spéciale chez l’Oréal.

« Hu-Bu permet aux CPAS de faire des ateliers dans des entreprises, de se connecter à un autre monde et d’échanger et partager un moment convivial » énonce Muriel De Vinck, à l’initiative du volontariat chez Hu-Bu.