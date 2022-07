Quartier européen: les commerçants célèbrent le début de la présidence tchèque

En présentant des drapeaux créés par des artistes européens et des photos montrant la richesse naturelle et patrimoniale de la république tchèque

L’opération « European Czech Month » est menée conjointement par l’Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet (ACCJM) et le Centre tchèque de Bruxelles pour célébrer dans le quartier européen la présidence tchèque de l’UE.

Tout le mois de juillet

Dans les rues avoisinant le carrefour Jean Monnet, au cœur même du quartier européen et au pied du Berlaymont, 23 drapeaux créés pour l’occasion par des artistes européens de 11 pays ont été accrochés à partir de ce 1er juillet.

Ensemble, les drapeaux forment un « corps d’images et de mots » au-dessus des rues Archimède, Stevin et Franklin. « Débordant de joie et de vitalité, certaines créations sont gaies et espiègles, Quant aux autres œuvres, elles expriment les inquiétudes et opinions sur notre époque, » dit Jitka Pánek Jurková, la directrice du Centre tchèque à Bruxelles. Ces œuvres seront visibles jusqu’au 31 juillet.

La Tchéquie en photos

Ensuite, du 11 au 31 juillet, la richesse naturelle et patrimoniale de la république tchèque sera présentée dans une trentaine de commerces du quartier, sous la forme de panneaux photographiques. On y verra les lieux les plus typiques de la république tchèque : les collines couvertes des vignobles, l’incontournable Prague et ses squares romantiques, l’architecture moderniste. Tout cela vu par des photographes tchèques.

Enfin, une tombola gratuite sera organisée du 11 au 20 juillet dans ces mêmes magasins. Elle permettra à leurs clients les plus chanceux de remporter des lots aussi variés qu’un voyage à Prague, des vases de bohème, des bouteilles de vin et de spiritueux, des livres ou encore des jeux en bois pour les enfants.

« Il s’agit de faire en sorte que le quartier historique de l’implantation de l’Europe à Bruxelles soit, pendant tout le mois de juillet, une véritable vitrine de la présidence tchèque de l’Union européenne », commente Nicole Du Jacquière, présidente de l’ACCJM.