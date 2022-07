La start-up bruxelloise Ekowz annonce un partenariat avec ManpowerGroup

De mini-entreprise à start-up, Ekowz annonce un partenariat avec ManpowerGroup pour créer l’environnement de travail de demain. L’implémentation de leur solution commencera effectivement à partir du 15 juillet avant de viser d’autres déploiements.

Lancée par des jeunes de 17 ans dans le cadre du programme de mini-entreprises, Ekowz s’appelait encore Echooo et était une poubelle connectée à destination des entreprises, pour les accompagner dans la réduction des déchets. Après entre autres la COP21, des rapports du GIEC et marches pour le climat, ils ne voulaient pas être les adultes de demain mais les jeunes d’aujourd’hui, déjà prêts à avoir un impact.

Après des mois de développement, le projet était élu mini-entreprise de l’année 2020 et récompensé par deux prix au niveau européen par JA Europe, une première pour la Belgique. L’un de ces prix a été donné par ManpowerGroup Talent Solutions Mentoring Program, qui offrit en récompense un accompagnement et des coachings personnalisés aux jeunes porteurs du projet.

Une collaboration voit le jour

Depuis le prix au concours européen et les coachings, ManpowerGroup a suivi avec attention l’évolution d’Ekowz. Le groupe se soucie du rapport au travail, particulièrement chez les nouvelles générations, et s’appuie activement sur l’innovation par la jeunesse pour trouver de meilleures façons de faire les choses. 14/06/2022 Après de multiples pitchs, rencontres et visites, cette collaboration a pu voir le jour. Elle débutera officiellement à Paris ce 15 juin lors du Salon Viva Technology, le plus grand événement d’innovation et d’entrepreneuriat européen, où ils dévoileront ensemble les contours de la mission.

De jury à mentor puis partenaire, ManpowerGroup accompagnera cette fois les jeunes d’Ekowz sur scène, tout un symbole pour ceux qui en parallèle de leurs études n’ont jamais rien lâché pour poursuivre leurs ambitions. L’implémentation de leur solution commencera effectivement à partir du 15 juillet 2022 à Milan, le quartier général d’Europe du Sud de ManpowerGroup, avant de viser d’autres déploiements, notamment en Belgique.

Une solution interactive et durable

La solution d’Ekowz est en plusieurs parties. Tout commence par l’implémentation d’objets connectés pour récolter des données sur la qualité des infrastructures, l’utilisation d’énergie et la production de déchets. L’interface d’Ekowz interagit également avec les employés pour avoir leurs ressentis, seuils, besoins. Des outils de gestion leur sont ensuite fournis : ils peuvent visualiser toutes ces données, recevoir des conseils de réduction de leur empreinte environnementale ou d’optimisation de leur confort, proposer des changements d’aménagement de l’espace. En résumé, les talents deviennent impliqués dans la gouvernance de leur cadre de travail.

De l’infrastructure à la culture, Ekowz remet au centre de l’entreprise l’humain, en créant une expérience connectée, interactive et durable. ManpowerGroup espère ainsi avec ce partenariat montrer la voie vers l’environnement de travail et l’employé 2.0, réduisant le fossé entre le sentiment de bien-être et de contrôle à la maison et au bureau.

« Ekowz s’ajoute à la liste croissante des solutions innovantes de MPG en matière de main-d’œuvre, permettant aux employeurs d’attirer et retenir plus facilement les talents grâce à une culture participative. Ekowz ouvre de nouvelles possibilités aux dirigeants de nombreux secteurs d’activité pour investir brillamment dans les personnes », conclut Nael Giannini, co-fondateur d’Ekowz.