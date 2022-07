Les animaux de réfugiés pas acceptés au centre Ariane à Forest: GAIA s’insurge

La décision de Fedasil et de la Croix-Rouge de fermer leurs portes aux animaux des réfugiés ukrainiens est « inhumaine », s’insurgent vendredi l’association GAIA et l’Union Wallonne pour la protection animale (UWPA).

Le centre Ariane est un lieu d’accueil temporaire pour les réfugiés ukrainiens avant que ceux-ci soient envoyés vers un logement plus adapté. La problématique animalière s’est posée lorsque le séjour de certaines familles se prolongeait dans ce centre. Les familles possédant des animaux de compagnie ont plus de mal à trouver un accueil dans une commune belge et n’arrivent donc pas à quitter ce centre Fedasil. L’absence de solutions autres que l’interdiction est «une négation totale du bien-être animal» selon Aan Degreef, directrice générale de GAIA.

Début juin, le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Madhi faisait appel à GAIA pour trouver une issue à ce problème. Depuis, des associations de protection animale se sont rendues sur place et ont proposé certaines alternatives. «Toutes ces solutions offertes ont été balayées d’un revers de main. Du jour au lendemain, Fedasil et la Croix Rouge ont rompu les échanges et refusé l’accès aux animaux des réfugiés, sans aucune justification», précise Ann Degreef.

« Étudier des pistes »

Fedasil comprend le problème et déclare «être prêt à étudier des pistes» selon le porte-parole, Benoit Mansy. «Les recommandations des associations semblent ne pas avoir été entendues pour l’instant, mais je tiens à préciser que cette problématique se limite au centre Ariane. Ce centre s’occupe du séjour temporaire des réfugiés avant leur envoi vers les places disponibles dans les différentes communes de Belgique. Or, nous avons constaté qu’en plus de la difficulté de trouver des logements adaptés pour les familles ayant des bêtes de compagnie, les animaux posaient des problèmes d’hygiène dans ces bâtiments peu adaptés.»

La Rode Kruis Vlaanderen, en charge de ce centre d’accueil, n’a quant à elle pas encore réagi.