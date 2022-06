Uccle accueille la nouvelle édition du Foodtruck Smaak Festival ces 1, 2 et 3 juillet

Du 1er au 3 juillet, Uccle accueille une nouvelle édition du Foodtruck Smaak Festival. Durant 3 jours, le Parc de Wolvendael se transformera en un restaurant géant en plein air. Au programme : gastronomie, musique live et animations pour les enfants.

Les chefs d’une vingtaine de Foodtrucks proposeront une gastronomie goûteuse et haute en couleurs : hamburgers, plats végétariens, grillades, cuisine asiatique et sud-américaine mais aussi crêpes, cookies, crèmes glacées… Il y en aura pour tous les goûts, toutes les envies et toutes les bourses. Outre l’aspect culinaire, le Foodtruck Smaak Festival, c’est aussi un festival d’expériences avec des coins salons confortables, une décoration d’ambiance, du théâtre et des animations pour les enfants (châteaux gonflables, maquillage…). Le tout dans une ambiance musicale assurée par un DJ et de nombreux artistes.

« Ce concept à la fois urbain et en pleine nature séduit toutes les générations. On s’y réunit en famille ou entre amis, on y mange des mets riches en saveurs, on profite d’animations en tous genres et on se détend dans l’environnement majestueux du Parc de Wolvendael. C’est une véritable parenthèse dans notre quotidien », souligne Boris Dilliès (MR), bourgmestre d’Uccle.

« C’est en 2018 que le Foodtruck Smaak Festival s’est déroulé pour la première fois dans une commune bruxelloise et au vu du succès rencontré, nous sommes ravis de pouvoir à nouveau nous installer à Uccle, toujours aussi enthousiaste pour ce type d’offre événementielle qui permet aux citoyens de passer un moment agréable et magique », ajoute Jürgen Somers, organisateur de l’événement.

Le Foodtruck Smaak Festival se déroule du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022 au cœur du Parc de Wolvendael. L’entrée est gratuite.