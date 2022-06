L’ex-bourgmestre forestois Stéphane Roberti ne devra pas rembourser son salaire

À la demande de l’administration communale, le collège de la commune de Forest s’est positionné sur la question du traitement salarial de son ancien bourgmestre Stéphane Roberti pour les mois où il était absent. Ce dernier ne devra pas le rembourser.

Durant plus d’un an, l’ex-bourgmestre forestois Stéphane Roberti (Ecolo), alors absent pour des raisons familiales et de santé, a continué de percevoir les indemnités de son mandat. Une situation rendue possible par un flou juridique au niveau de la Nouvelle Loi Communale.

En janvier dernier, la secrétaire communale a décidé de suspendre le versement de son traitement. Début février, alors que Stéphane Roberti remettait sa démission, l’administration de la commune de Forest a consulté le collège pour clarifier la situation.

« Vu les avis de la tutelle régionale – du maintien du traitement salarial du bourgmestre pendant une période de maladie –, par quatre fois signifiés à l’administration de Forest, et un avis juridique allant en ce sens, le groupe Ecolo a demandé au collège de suivre les avis de l’administration communale et de la tutelle. Il a dès lors demandé le 9 juin dernier que la Nouvelle Loi Communale soit mise en oeuvre et que par conséquent, les traitements de Monsieur Roberti soient bien dus. Le procès-verbal reprenant cette décision a été approuvé ce jeudi matin », a signalé la commune par voie de communiqué.