Forcés de changer de place, des abonnés d’Anderlecht se plaignent

120 supporters du bloc N5 ne peuvent plus prolonger leur abonnement au même endroit que les saisons précédentes. La raison ? Leur bloc sera occupé par des fans du noyau dur. Au club, on indique que ce choix a été fait pour des questions de sécurité.

Le début de l’été est marqué par la campagne des clubs pour leurs supporters reprennent un abonnement dans leur stade. Du côté d’Anderlecht, il y a eu une mauvaise nouvelle pour certains d’entre eux. 120 abonnés du bloc N5 ont été informés par le club qu’ils devaient regarder à une autre place dans le stade pour la saison prochaine. Cet emplacement sera désormais réservé pour les fans du noyau dur qui descendent d’un étage et seront plus près du terrain. La nouvelle tombe alors que la campagne d’abonnements pour les fans prioritaires est déjà finie. « Je trouve cela assez dommage qu’on soit contraint et forcé de changer de place pour des supporters qui ont souvent obligé le club à payer des amendes ces dernières années », regrette un fan du RSCA préférant rester anonyme. « Le club nous permet de choisir une autre place aux conditions que nous avions la saison dernière. Mais lors de la saison suivante, il faudra payer plein tarif. »

Les fans du bloc N6 ont également reçu un mail de la part du Sporting indiquant qu’il y aurait des nouveaux occupants dans le bloc à côté d’eux et qu’ils pouvaient, s’ils le désiraient, changer de place dans le stade. « On regrette évidemment ces changements mais c’est uniquement une question de sécurité », indique Mathias Declercq, responsable de la communication au RSCA. « Les services de secours voulaient éviter que les fans du noyau durs soient dispersés dans le stade et ont donc demandé qu’ils soient tous réunis à un même endroit. Nous savons que les blocs N5 et N6 sont les moins chers dans le stade mais nous avons proposé aux personnes concernées de choisir un autre siège dans le stade en conservant leur tarif. Et on veille à ce que les gens qui viennent ensemble au stade soient les uns avec les autres. »