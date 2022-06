Rhode-Saint-Genèse: 30 mois de prison pour un voleur de voitures récidiviste

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné un homme, mercredi, à 30 mois de prison pour avoir commis plusieurs vols de voiture. Le prévenu avait été arrêté en avril.

Au moment de son arrestation, il avait déjà été condamné pour des faits similaires et avait reçu une convocation pour d’autres infractions.

L’homme a été arrêté à Rhode-Saint-Genèse. Des habitants du quartier avaient appelé la police après avoir remarqué qu’il « bricolait » sur les portes de plusieurs voitures garées. Sur les lieux, les agents ont découvert que le prévenu était en possession de plusieurs téléphones portables et de câbles. L’homme a reconnu les avoir volés dans des voitures en stationnement mais sans préciser le lieu et le moment des vols. Il possédait également deux tournevis et se baladait avec une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel francophone dans sa poche.

Il n’avait reçu cette convocation que quelques heures plus tôt dans une autre zone de police où il avait également été condamné à 18 mois de prison en février pour des cambriolages de véhicules.

Selon la défense, l’homme ne voyait pas d’autre moyen de gagner sa vie qu’en commettant des vols. Il vivait dans la rue et n’avait pas de papiers de résidence valables. Le tribunal n’a cependant pas trouvé de raison de faire preuve d’indulgence et l’a condamné à une peine de prison ferme de 30 mois.