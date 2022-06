L’Antenne du contrat de quartier Bizet à Anderlecht bientôt inaugurée

La commune d’Anderlecht inaugurera ce samedi 2 juillet l’Antenne du contrat de quartier Bizet, un lieu de centralisation, de rencontres entre citoyens, acteurs sociaux et culturels et travailleurs communaux.

Le quartier Bizet est un quartier très peuplé et multiculturel, mais où un manque de rencontres et de projets communs se fait ressentir par les citoyens. Dès lors la commune d’Anderlecht se réjouit de l’ouverture de cette Antenne du contrat de quartier. L’espace accueillera des projets destinés à favoriser la revitalisation sociétale, culturelle et économique au niveau local. Par ailleurs, elle soutiendra les activités participatives qui seront menées sur l’ensemble du périmètre.

« Nous souhaitons grâce à l’Antenne du contrat de quartier, et a fortiori le Contrat de quartier durable, créer un lieu fédérateur pour le quartier et apporter une dynamique en favorisant la rencontre, les échanges et la cohésion. De plus, grâce au Contrat de quartier durable, 14 nouveaux projets sociaux, culturels, économiques ou de développement durable verront le jour et seront soutenus par l’Antenne », affirme Nadia Kammachi (Ecolo), échevine des Contrats de quartiers durables.

Elio Germani

Afin de répondre au mieux aux besoins des citoyens, un processus participatif a été mis en place dans le quartier (rencontres avec les citoyens lors d’événements extérieurs, rencontres dans des écoles, débats en ligne…). Ce processus a permis d’identifier différentes thématiques qui ont été réparties en 5 axes majeurs : le vivre ensemble ; l’amélioration du cadre bâti ; l’activation et l’animation du quartier ; l’agriculture et l’alimentation durable ; et enfin l’amélioration de l’environnement urbain.

« Ces nouveaux projets revitaliseront le quartier, et l’Antenne en sera l’épicentre. Nous souhaitons redonner un peu de couleurs à ce quartier tout en gardant son âme », rajoute Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht.