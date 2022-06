Voici le nouveau plan de circulation de la place Flagey à Ixelles

Ce lundi soir, un nouveau plan de circulation de la place centrale d’Ixelles a été présenté aux riverains. Il ne sera bientôt plus possible de faire le tour de la place Flagey en voiture, notamment à cause de plusieurs rues mises à sens unique !

Ça y est : le nouveau plan de circulation de la place Flagey est désormais sur pied ! Ce lundi soir, la Commune d’Ixelles l’a présenté aux riverains, où une centaine de personnes a répondu présente. Voici les changements prévus à cet effet, comme le renseigne nos confrères de la Dernière Heure.

Une partie de la chaussée d’Ixelles (celle située entre l'arrêt de tramway jusqu'au passage piéton juste avant la rue de la Brasserie) deviendra piétonne. Seuls les vélos et transports en communs pourront passer à cet endroit. D’autres « filtres de trafic », sans voiture donc, vont également être créés à l’avenue du Général de Gaulle, le long du second étang. Par conséquent, d’autres endroits seront mis à sens unique : les squares du Souvenir et de la Croix-Rouge (les deux vers Eperons d'Or).

Limiter l’accès à Flagey

Il ne sera également plus possible de rejoindre la place Flagey depuis la chaussée de Boondael, aussi mise en sens unique. De même qu’il sera impossible de remonter les débuts de l'avenue des Eperons d'Or et de la chaussée de Vleurgat. La portion entre la rue Lesbroussart et la rue Gachard sera également en sens unique, ce qui rend impossible une circulation vers la place Flagey.

Le but de ce nouveau plan de circulation est d’éviter la circulation de transit des automobilistes, limiter les trajets courts, mais également de faire en sorte à ce que la place et les étangs « ne forment qu’un », explique la Dernière Heure.

Prochainement, cette maille sera présentée à la Ville de Bruxelles, qui devra la valider à son tour. Il se peut dès lors que des changements se fassent.