Logan Bailly rejoint l’Union Saint-Gilloise et le staff de Karel Geraerts

À l’Union Saint-Gilloise, le puzzle est complet.

Une place restait à pouvoir dans le staff technique de pilote Karel Geraerts, celle d’entraîneur des gardiens, depuis le départ de Laurent Deraedt à Anderlecht en compagnie de Felice Mazzü. Si Jean-François Gillet, un proche d’Anthony Moris, avait été approché, en vain, c’est vers Logan Bailly que les dirigeants bruxellois se sont tournés.

L’ancien gardien de Genk et Mönchengladbach était actif la saison dernière à Differdange, qui avait réalisé une superbe saison et terminé à la deuxième place du championnat luxembourgeois. Le travail de Logan Bailly y avait été très apprécié et l’intéressé avait repris, il y a quelques jours, la campagne de préparation.

Si l’accord avec l’Union avait été trouvé le week-end dernier, il restait à l’ancien gardien international belge à trouver un terrain d’entente avec Differdange, de manière à obtenir son bon de sortie. C’est chose faite, pour le plus grand plaisir de Bailly à qui les trajets (350 kilomètres par jour) commençaient à peser dans les jambes.