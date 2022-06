Le Bal Populaire fait son retour en grande pompe ce 2 juillet à Forest

Le traditionnel Bal Populaire de la place Saint-Denis aura lieu ce samedi 2 juillet, de 15h00 à 21h00. Entre animations musicales, ateliers, danses, concert et set DJ, le cœur de Forest sera à la fête en ce début d’été.

Une programmation inclusive a été concoctée par les services Événements et Intergénérationnel de la commune de Forest, avec la participation du BRASS. De 15h00 à 17h00, la place Saint-Denis résonnera aux sons d’une animation musicale proposée par le centre culturel et un verre de bienvenue sera en outre offert à tous les arrivants. Durant l’après-midi et la soirée, des boissons et de la restauration seront proposées par les commerçants locaux.

Y seront également installés des ateliers de confection de masques (15h00 à 18h00) et de danse/flashmob (16h00 à 17h00), avant le lancement du concert de « The Choolers Division » jusqu'à 18h15. Proposant un univers insolite, Choolers Division propose un hip-hop électro, accompagné d’une multitude de niveaux sonores captivants et décalés. Le langage énigmatique de Kostia Botkine et Philippe Marien oscille entre complaintes affûtées et rugissements survoltés. Et pour clôturer l’après-midi en beauté, un DJ Set de Daddy K7 animera la foule de 18h30 à 21h00. Comme son nom l’indique, l’artiste mixe à l’aide de cassettes audio. Un vent de nostalgie soufflera sur Forest.

« Après deux ans d’absence, je me réjouis de voir revenir le Bal Populaire sur la Place Saint-Denis. C’est un moment convivial qui nous manquait vraiment. Pour l’occasion, les services communaux et ceux du Brass ont travaillé de concert pour allier le contact avec le public et la technique afin d’offrir à toutes et tous l’occasion de faire la fête ensemble », commente la bourgmestre de Forest Mariam El Hamidine (Ecolo), qui partagera ce moment avec les Forestois.

« Le retour du bal populaire est une belle occasion pour les Forestois.es de lancer la période estivale en venant profiter de la place Saint-Denis pour se retrouver, danser ou encore s’attabler à une de ses nombreuses terrasses », ajoute l’échevin en charge du Commerce et des Événements Charles Spapens (PS).