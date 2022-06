Uccle se dote d’un conseil consultatif pour l’égalité des genres

Le jeudi 23 juin, le conseil communal d’Uccle a approuvé la nomination des 21 membres de son nouveau conseil consultatif pour l’égalité des genres.

Une grande première dans cette commune du sud de Bruxelles où de tels organes se comptent sur les doigts d’une main. Si l’appel à candidatures est clôturé, il est toujours possible de spontanément demander à rejoindre l’assemblée qui ne compte qu’un seul homme. La première réunion se tiendra dans le courant du mois de septembre.

Ce conseil consultatif aura pour principale mission de déposer des avis, suggestions ou propositions sur toute question d’intérêt communal en matière d’égalité entre les femmes, les minorités de genre et les hommes, de sa propre initiative ou à la demande des autorités communales. Il est accessible aux Ucclois à partir de 16 ans et 28 € de frais de garde d’enfants sont prévus sous certaines conditions (bénéficiaires d’un RIS, familles monoparentales, etc.) afin de permettre la participation d’un plus grand nombre.

« Je suis heureuse du nombre et de la qualité des candidatures reçues et j’ai hâte d’entamer ce travail de taille. La majorité s’est engagée en début de mandature à consulter les associations et groupements féministes pour développer des outils et faire de la participation citoyenne une priorité. Ce conseil s’inscrit complètement dans cette volonté », explique l’échevine de l’Égalité des genres Maëlle De Brouwer (Ecolo).