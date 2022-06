La police recherche Pascal Depris, disparu de Berchem-Ste-Agathe depuis le 15 juin

Le 15 juin 2022 entre 12h et 18h, Pascal Depris, un homme âgé de 59 ans, a quitté la maison de repos « ARCUS » située chaussée de Gand à Berchem-Sainte-Agathe. Depuis, il ne s’est plus manifesté. La police lance un avis de recherche.

« Pascal mesure environ 1m75 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et des tatouages sur les deux bras. Il a une démarche particulière qui fait penser qu’il va tomber vers l’avant. Il s’exprime difficilement et peut paraître confus. Aucune description vestimentaire n’a pu être établie », indique la police fédérale.