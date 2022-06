Simon Adingra débarque à l’Union en prêt de Brighton

Le vice-champion de Belgique poursuit son recrutement en vue de la nouvelle saison.

L’Union tient son cinquième renfort en vue de la saison prochaine. L’attaquant ivoirien de 20 ans Simon Adingra est prêté, sans option d’achat, à l’USG par Brighton qui l’a récemment acheté huit millions d’euros au club danois de Nordsjaelland. D’après le Nieuwsblad, l’avant-centre est arrivé ce dimanche soir à Bruxelles et s’entraînera ce lundi pour la première fois avec le groupe saint-gillois. L’officialisation de son arrivée sera faite ce lundi sur les réseaux sociaux du club.

Simon Adingra est arrivé au Danemark en 2020 en provenance de l’académie « Right to Dream » au Ghana. En deux saisons avec Nordsjaelland, il aura joué 37 matches, marqué 16 buts et distribué 5 assists.

L’Union tient là son deuxième renfort offensif après l’Allemand Dennis Eckert en provenance d’Ingolstadt. Au total, il s’agit déjà de la cinquième recrue estivale de l’Union qui a aussi attiré les défenseurs Arnaud Dony, Viktor Boone et Ross Sykes.