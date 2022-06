Avec Adingra, le mercato de l’Union est déjà bien lancé

Le club saint-gillois ne perd pas son temps et enregistre une cinquième arrivée -déjà- en vue de la saison qui s’annonce. Simon Adingra va en effet être officialisé très prochainement par l’USG.

Les vacances d’été approchent à grands pas. Mais pas pour tout le monde. L’Union travaille en effet d’arrache-pied afin de préparer la nouvelle saison. Sur le terrain tout d’abord où Karel Geraerts a dispensé ses premiers entraînements la semaine dernière et s’apprête à disputer son premier amical ce mardi. En coulisses ensuite puisque le club saint-gillois vient de s’attacher les services de Simon Adingra, un jeune joueur ivoirien de 20 ans prêté par Brighton (sans option d’achat) qui l’a fraîchement acheté 8 millions d’euros au club danois de Nordsjaelland. Il s’agit là, déjà, du cinquième renfort de l’Union. Une recrue pleine de promesses qui pourrait bien faire les beaux jours du club de la Butte. Comme d’autres « Seagulls » avant lui…

« J’ai toujours rêvé de la Premier League »

Formé au sein de l’académie « Right to Dream » (« Le droit de rêver) au Ghana, la même par laquelle est passé un certain Kamal Sowah (qui appartient au Club de Bruges et a aussi joué à OHL), c’est en janvier 2020 que l’Ivoirien débarque en Europe et rejoint le club partenaire du FC Nordsjaelland.

Intégré à l’équipe première en septembre 2020, sa progression est toutefois freinée par une blessure au bras et il doit attendre le 18 avril 2021 pour disputer ses premières minutes. Ce jour-là, contre le FC Cophenhague, il ne se loupe pas et marque un but quelques instants après sa montée au jeu. Lors de la saison 2021-2022, il saisit sa chance des deux mains, disputant 31 rencontres en D1 danoise, inscrivant 9 goals et distribuant 4 assists. Des performances qui attirent le regard de Brighton où il signe la semaine dernière un contrat quatre ans. « J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League », s’était-il réjoui à l’annonce de la nouvelle. « C’est le meilleur championnat au monde et ce rêve est devenu réalité. J’ai travaillé dur pour y arriver et je suis aujourd’hui heureux et fier. Après avoir parlé avec Brighton, je savais que c’était un club pour moi. »

« C’est un jeune joueur passionnant qui a connu un excellent début de carrière au Danemark », a quant à lui déclaré le directeur technique des Seagulls, David Weir. « C’est un joueur offensif créatif qui peut jouer des deux côtés et qui est très bon en face-à-face. C’est un jeune joueur talentueux que nous surveillons depuis un certain temps. Nous sommes impatients de l’aider dans son développement. » Mais avant de porter la vareuse des Seagulls, Simon Adingra devra donc d’abord faire ses dents à l’Union.

Le 6e joueur prêté par Brighton

Cela en devient une habitude depuis que Tony Bloom, le président de Brighton, a repris les rênes de l’USG en 2018 : chaque saison, un ou plusieurs joueurs traversent la Manche pour venir donner un coup de main au club de la Butte. Des joueurs qui ont bien souvent apporté un vrai plus à l’USG.

En 2018-2019, le feu-follet sud-africain Percy Tau avait enchanté le Parc Duden de par ses mouvements de corps et ses feintes dévastatrices. Il avait, à l’époque, inscrit 13 buts et distribué 13 assists en 35 apparitions sous le maillot des Jaune et Bleu. Aujourd’hui, il évolue à Al-Ahly en Egypte.

En 2020-2021, Soufyan Ahannach n’aura, lui, pas laissé des souvenirs impérissables. Souvent blessé, le Néerlandais n’aura joué que 27 petites minutes en D1B.

En 2020-2021, le jeune défenseur gaucher Alex Cochrane avait fait bonne impression lors de ses débuts à l’Union. Il était même parvenu à se forger une place de titulaire sous les ordres de Felice Mazzù en fin d’année 2020. Mais il se blessa à la malléole en janvier 2021 et rentra à Brighton. Il évolue aujourd’hui à Heart of Midlothian en Ecosse.

Enfin, la saison dernière, Kaoru Mitoma avait marqué les esprits par ses courses folles sur son flanc gauche. Le Japonais avait marqué cinq buts et distribué quatre assists. Arrivé en janvier dernier, le Polonais Kacper Kozlowski avait par contre moins convaincu.

À noter enfin que Deniz Undav avait été acheté par Brighton en janvier dernier qui l’avait, dans la foulée, prêté à l’USG afin qu’il puisse terminer l’aventure à l’ombre du Parc Duden.

Un 1er amical contre Rebecq

Avec Simon Adingra, l’USG tient déjà sa cinquième recrue en vue de la saison qui s’annonce. Les défenseurs Viktor Boone (Deinze), Arnaud Dony (Saint-Trond) et Ross Sykes (Accrington Stanley) ont déjà débarqué, tout comme l’attaquant Dennis Eckert (Ingolstadt). Et ce n’est probablement pas terminé car le club bruxellois voudra disposer d’un noyau plus profond que la saison dernière. Et ce, en vue du programme dantesque qui l’attend. Car entre fin juillet et début novembre, les Jaune et Bleu disputeront près de trente matches toutes compétitions confondues.

À l’inverse, l’exode annoncé n’a, pour l’heure, pas (encore ?) eu lieu. Parmi les titulaires, seuls Deniz Undav et Kaoru Mitoma ont pris la poudre d’escampette. Tandis que Damien Marcq, Matthew Sorinola (en prêt à Swansea) et Alejandro Millan ont également quitté le club. En attendant de voir comment se déroulera la suite du mercato, l’Union disputera ce mardi son premier match amical, à 19h30 sur la pelouse de Rebecq. L’occasion de voir à l’œuvre les nouveaux joueurs, ainsi que Karel Geraerts dans son nouveau costume de T1.