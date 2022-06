Un 2e jour de Couleur Café affichant complet malgré la pluie

Après deux ans d’absence forcée, Couleur Café est revenu pour une 31e édition. Désormais organisé au pied de l’Atomium, dans le parc d’Osseghem, le festival a attiré plus de 23.000 festivaliers malgré la pluie samedi.

Malgré le week-end pluvieux, les festivaliers sont venus en nombre. Près de 23.000 personnes ont bravé la météo pour se déhancher à Couleur Café samedi. Après deux d’absence à cause du Covid, le festival de musiques urbaines s’est à nouveau tenu dans le parc d’Osseghem, au pied de l’Atomium à Bruxelles. Une soixantaine de concerts sont au programme de cette 31e édition.

Le festival bruxellois Couleur Café entame samedi sa deuxième journée de festival, avec en tête d’affiche la légende du dancehall et du reggae Shaggy.

Youssou N’Dour, Blck Mamba, The Comet is Coming et le régional de l’étape, Zwangere Guy, ont donné le ton dès vendredi. Les rappeurs bruxellois Caballero et JeanJass et la DJ Blck Mamba étaient aussi présents. Panda Dub a pu clôturer la première journée du festival en fanfare dans le décor du Théâtre de verdure, au parc d’Osseghem. Samedi, le collectif de rap belge Niveau 4, l’icône de la techno Carl Craig et Shaggy, tête d’affiche et légende du reggae ont fait bouger les festivaliers.

Dimanche, les fêtards français de Dub Inc sont revenus pour la quatrième fois à Couleur Café. L’humoriste-chanteur de Molenbeek TiiwTiiw avec son raï contemporain a mis l’ambiance. C’est la rappeuse argentine Nathy Peluso qui a clôturé le festival sur la scène principale.

Quelque 70.000 festivaliers avaient fréquenté la dernière édition en 2019.