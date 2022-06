Bruxelles-Ville remboursera l’excédent de 5% d’indexation des loyers

Bruxelles-Ville a décidé de limiter l’indexation des loyers pour les locataires de la Régie foncière. Au niveau de la Région bruxelloise, les débats se poursuivent au parlement bruxellois.

Alors que la Région bruxelloise n’arrive toujours pas à se décider sur la limitation de l’indexation des loyers, la Ville de Bruxelles a choisi. La commune va compenser une indexation supérieure à 5 % de l’augmentation des loyers pour les locataires de sa Régie foncière, rapporte La Dernière Heure. Actuellement, c’est indexé à 7,8 %.

L’échevine du Logement et de la Régie foncière a expliqué à nos collègues vouloir « être exemplaire et inciter les propriétaires privés à en faire de même ». C’est une façon de lutter contre la gentrification et « garder les classes moyennes au centre-ville ». Concrètement, l’indexation sera bien répercutée sur les locataires, mais les locataires bénéficieront d’une « ristourne » en fin d’année. Avec 3.800 logements de sa Régie foncière, la Ville s’attend à ne pas percevoir environ 723.000 euros. Le CPAS de la ville de Bruxelles, qui loue aussi beaucoup de logements, envisage une mesure similaire, indique Bruzz.

Du côté du Syndicat des Locataires, on salue ce « geste fort d’un pouvoir public ». Il appelle les autres à emboîter le pas. « Nous espérons également que cette prise de position courageuse et essentielle pour les locataires bruxellois serve d’exemple au gouvernement régional qui, après avoir reçu jeudi passé, pour la première fois de son existence, les organisations de locataires luttant pour le droit à l’habitat, hésite encore à prendre cette mesure de pure justice sociale », réagit José Garcia, secrétaire général du syndicat, dans un communiqué. « Nous restons abasourdis par le fait que le ministre Bernard Clerfayt (DéFI) bloque cette décision en affirmant péremptoirement qu’elle se retournerait contre les locataires ! »

Si le plafonnement de l’indice des loyers pour toute la région est approuvé, cette mesure deviendra caduque.