Série de l’été: les coins touristiques à visiter à Anderlecht et Molenbeek

La Capitale lance une série de l’été. Chaque lundi, votre média favori vous présentera les lieux touristiques à visiter ou à revoir dans les différentes communes de la région bruxelloise et du Brabant wallon. On commence avec Anderlecht et Molenbeek.

*** ******** ** ********* ** ************** **** ******* **** **** ****** ********** *** * **** ** ******* **** ******** ***** ** ******* *** ******** ************ **************** ** ********* ******** ***** ****** ** ******** ** ******** **** ****** **** ***** ** ********** ** ** ************ **** *** **** ******** ** ** ******* *********** ******* ********** *********** *** ** ********* ********** ** ******** ** ** **** ******** ********* *********** ****** ** ********** ************ ******** ****** ***** ******* *** ******************** **** ********* *** * ****** ** ********** ** ************ ** * ***** ** ********** ********** ** ********** ** ***** **** *** ******* *** ***** ***** ********* *** ******* ** ********** ******* ****** **** ** *** ********** ***** ****** *** **** **** ********* ** ********* ** ** ****************** **** ******** **** *** *** ** ***** ** ********* ********* ******** ** ******* *** ****** ** ** ************ ********** ** ********* ******* ********** ** ****** ********** ** ** ****** ** ****** **** **** ** ******** *** ************* ** ************ ** ***** *** ************ ****** ***** ******* ** **** *** ******** *********** ******** ******* ** ** ********* *** ******* *** ** ********** ************ ** ****** *** ** ***** ** ** ********* ** *********** ** ****** ****** ******** ** ******** ****** ******* ******** ****** ******* ****** *** **** ******* ** *********** ** ***** ***** ** *************** ** ***** *************** *** *** ********* ** ***** *********** ******* ** ***** ** ********** ******* ******* **** *** ****** ** ********* ******* ***** ******* ***** ******** ** ********* ************ ** *** ******** ** ******* ** ********** *** ******* ** ********** ** **** *** **** ***** **** ** ***** **** **** *********** ** ***** ******* *** ** *** ********** ******* *** **** ****** **** ** ********** ***** ****** *** **** *** ******* ********* ** ******** ******* *** ** ******* ****** ************************** **** **** ******* ***** ** ***** ***** ** *** *** ** ********** ************ ** ******* ********* **** **** ******** ******* ** **** ****** **** ** ******* ******** ** ********** **** *** ***** ****** **** ** ********** ** **** * ***** ******* **** *** ********* *********** ** ** ****** ************** ******** *** **** ** ********* * ********** ** ********** ******* ******** ************* **** **** ****** ***** **** * ******** ********* **** *** **** ********** **** *** ** ***** ************ ** ***** ******** *** **** ** ********** ** * ****** ************** ** ** **** ***** ** ****** **** ** ****** ******** ** **** ********* ** ****** ** ********** ********** ****** ** **** **** ************ ******* ** ***** ** ******** ****** ****** ******* ****** ** ** ** ******* *** *** ** **** ** ***** ** ********************* ** ****** * ** ** **** ** **** *** ** **** *** ********* ********** ********** ** ** ******* ************** ** *********** ** **** ******** *** ******* ****** *** ****** ***** ************ **** ******** **** **** ************ ***** ***** **** ****** ****** ** **** **** ******** ********** ****** ******* ** ******* ** ******** **** ***** ****** **** ** ** ***** ******** ** **** *** ****** *** ****** ** ******* ****** ***** ****** *** ******** ** ********* ** ************** **** ** ******** ** ******** ** ********** ******** ****** ***** ** **** *** ********* **** ** ****** ** ********* ** ** ******* ** ** ********** ** ******** ***************** ******* *** ******** ******** **** ** **** ** ******** ***** *** ** ********** ******* ** ********** **** ** ******* ***** ******* ** ******** ******** *** *** ********* ******** ** ********* ************* *** ******* ** *** ** ** ********* ***** **** ** ********** **************** Les adresses gourmandes d’Anderlecht et Molenbeek Le chef du Zebrano. ***** **** ******** **** ***** ********** ***** ** ********** ***** ******* **** ******* ***** ********** **************** ********* ****** ****** ** *** ****** ** *********** ******** ******** *********** ****** ***** ********** ** ***** ** **** ****** ** ** **** ****** ******* *********** *** ***** **** ** ****** ********* **** ***** ** ***** ** ******* **** ****** ** ******* ****** *** ****** ********* ******* ****** ** ****** ** * ** * **** **** *** ****** ** **** ** ******** ********* **************** ****** **** ** ******** ******** ** ********** ** ******* *** ** ***** ******* ************* ** ** ******** ****** *** ** ***** ********* ** ******* ******* *** ******* ************* ******** *** *** ******** ** ******** ******** ******* **** ** ******* ******* ** *********** ****** ***** ************ *** ***** *** ************ ** ****** ***** ***** ********* ***** ***** ** ***** ******** **** ********* ** ******** ** ***** ***** ** ** ******* ** ******* ** *** *********** *************** *** ******* *** ******* **** **** *********** ** ********* ***** ** **** * ******* ********** ***** ** ******* ******* *********** **** ********* ** ********** ****** ** **** ** ****** *** **** ** ***** ** ***** ** ****** *** ****** **** ** ***** ***** ** ******* ** **** ********** **** ******* ** ***** **** ** ******* ***** ** ***** ******* *** ****** **** *********** ****** **** **** *** ******** ** ****** ** *** ***** ***** ******* ** ***** ** ****** *** ********** ** ******* ****** ***** ****** ** ********** ****************** *** ****** ***** ** ******** ** **** *** ***** ** ** ********