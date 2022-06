Première défaite pour Mazzù avec Anderlecht, battu par Saint-Trond en amical (0-1)

Armando Lapage, petit-fils de Paul Van Himst, a marqué l'unique but du match

Premier match et première défaite pour Felice Mazzù avec Anderlecht. Face à Saint-Trond, les Mauves se sont inclinés 0-1 suite à un but contre son camp de Lapage en première période.

Dans un système avec trois défenseurs centraux, Anderlecht n'a pas toujours trouvé la bonne formule pour obtenir des occasions. La plus belle est venue des pieds de Vlap, son coup franc échouant sur la barre. Amuzu, Colassin et Raman ont eu les plus belles occasions mais sans trouver le chemin des filets.

Avec deux onze différents lors des deux mi-temps, Anderlecht a donc connu la défaite. Rien de très grave à ce stade de la préparation après une semaine d'entraînement sous Mazzù.

Prochain match le samedi 2 juillet à Roda.