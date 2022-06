Mendicité des mineurs: Bruxelles-Ville conteste et maintient l’interdiction

Le ministre des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt (DéFI) a suspendu le règlement mendicité de la Ville de Bruxelles. La commune a décidé de maintenir l’interdiction de mendier avec des enfants de moins de 16 ans.

La décision d’interdire la mendicité avec des enfants de moins de 16 ans sur le territoire de la Ville de Bruxelles a fait beaucoup de bruit. Un peu plus de deux mois plus tard, Bernard Clerfayt (DéFI), ministre des Pouvoirs locaux, a suspendu ce règlement. Malgré cela, la commune persiste et a décidé de maintenir sa position, rapportent nos collègues de la Dernière Heure.

Pour rappel, l’objectif poursuivit par la Ville est de réduire la mendicité organisée. La tutelle régionale est intervenue suite à la plainte de la Ligue des droits humains. La porte-parole du bourgmestre Philippe Close (PS) a précisé à la DH que la Ville présentera ses arguments lundi au conseil communal.

Du côté de la Ligue des droits de l’homme, on s’étonne de la décision de la commune. Selon le président Edgar Szoc, leurs arguments juridiques ne devraient pas permettre à la tutelle de changer d’avis.