Permis d’urbanisme octroyé pour les logements sociaux «Potiers-Verdure»

24/06 11:00 → 25/06 00:00

Aujourd'hui, de l'air instable circule sur notre pays depuis la France. Cela apportera des averses et des orages qui se déplaceront de la France vers les Pays-Bas. Ces averses orageuses répandues pourront être accompagnées de précipitations abondantes en peu de temps, de grêle et de rafales de vent de 50 à 60 km/h. Localement, des cumuls de plus de 20 à 40 l/m² seront possibles.