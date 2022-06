Felice Mazzù dévoile ses ambitions avec Anderlecht: «Gagner des titres»

Vidéo

Le nouveau coach anderlechtois veut ramener les Mauves au sommet du football belge.

Gagner des titres tout en développant un football attractif. Tel l’objectif numéro 1 de Felice Mazzù, le nouveau T1 anderlechtois, qui s’est exprimé ce mercredi sur « Mauve TV », la nouvelle plateforme vidéo du club bruxellois. « Le projet est en fait simple : avant tout, l’idée est de gagner des titres. Que ce soit en coupe ou en championnat : Anderlecht doit avoir de l’ambition. En même temps, je veux continuer sur le projet qui a été mis en place ici ces dernières années, par le club et par Vincent Kompany. Bien sûr, j’ai ma propre philosophie en tant qu’entraîneur, mais je m’adapte toujours au noyau des joueurs et je veux surtout respecter l’identité de ce club. Je veux que nos supporters se reconnaissent dans notre football. »

Au cours de cet entretien, l’ancien entraîneur de l’Union s’est également dit très fier d’avoir signé en faveur du RSCA. « Par rapport à mon parcours d’entraîneur depuis mes débuts, et à la manière dont je suis finalement devenu entraîneur du RSC Anderlecht, un club qui a gagné tant de titres et qui a une certaine grandeur. Qui que vous soyez en tant qu’entraîneur : lorsque le RSC Anderlecht vient frapper à votre porte, il est très difficile de dire non à un club qui jouit d’une telle renommée au niveau européen et international. »