La 5e édition du Brussels International Film Festival ouvre ses portes ce jeudi

Durant dix jours, une panoplie de films internationaux seront retransmis sur des écrans, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, comme au Mont des Arts.

Du 23 juin au 2 juillet, Bruxelles accueillera à nouveau les amateurs de cinéma pour sa cinquième édition du Brussels International Film Festival (BRIFF). Pour cette édition 2022, l’événement proposera pour la première fois le prix Fipresci, une récompense de la presse internationale décernée par un panel de journalistes qui choisira son coup de cœur parmi les premiers films présentés dans le cadre des trois compétitions du BRIFF (compétition internationale, compétition Nationael et Director’s Week).

Pendant 10 jours, l’UGC De Brouckère, Galeries, Bozar et Palace accueilleront les festivaliers dans leurs salles obscures, alors que le Mont des Arts proposera des sessions en plein air. «E.T. L’extra-terrestre», «Bohemian Rhapsody» et «C’est arrivé près de chez vous», y seront projetés. Ce sera l’occasion, de (re)découvrir le film culte du trio Rémy Delvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde sorti il y a 30 ans.

Au programme

Le festival s’ouvrira le 23 juin avec le film «Coupez !» du réalisateur Michel Hazanavicius. Cette comédie horrifique a été présentée lors de la 75e édition du Festival de Cannes. Le long-métrage sera projeté à l’UGC de Brouckère en présence de l’équipe du film.

Neuf films venus des quatre coins du monde s’"affronteront» lors de la compétition internationale. On y retrouvera notamment «The Stranger», une production australienne de Thomas M. Wright ou encore «Nana», une réalisation indonésienne de Kamila Andini.

La compétition nationale, quant à elle, regroupera cinq documentaires et cinq fictions belges, parmi lesquels «Easy Tiger» de Karel Tuytschaever, mais aussi «Dragon Women» de Frédérique de Montblanc. Quant à la compétition Director’s Week, elle proposera sept réalisations issues du septième art européen.

Cette cinquième édition aura un accent très féminin, puisque le festival mettra à l’honneur les actrices françaises Fanny Ardant et Marina Vlady.

Les récompenses dans les différentes compétitions seront remises le 2 juillet lors d’une cérémonie dans la salle du Grand Eldorado à l’UGC De Brouckère.