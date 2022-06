Anderlecht: totalement rénové, le centre Poincaré accueillera jusqu’à 300 sans-abri

Avec les rénovations, le centre d’accueil Poincaré accueille 100 personnes et pont monter jusqu’à 300. - D.R.

Après quasi deux ans de rénovations, le centre d’accueil Poincaré à Anderlecht offre un hébergement, des soins et un accompagnement plus qualitatifs aux sans-abri. Il peut accueillir jusqu’à 300 personnes et assure un accueil de nuit comme de jour.