Sebastiano Esposito se rapproche d’Anderlecht... avec la bénédiction de Lukaku

Après les transferts d’Abdulrazak et d’Angulo, Anderlecht va-t-il réussir un gros coup en attirant Esposito? Les négociations sont en cours. Et même en bonne voie, assure-t-on en Italie. On parle d’un prêt avec option d’achat de cinq millions.

****** **** **** ****** ********** ****** ** ***** ** ******** **** ********** ********* ** ******* **** **** ** ********* ** ** ******* ***** ********* **** ***** ****** ** ****** ******* **** *** **** ********** ************** *** ************* ******** ** ***** ***** **** ***** ********* ** *********** **** *** ****** ** ** ********* ****** ********* ** ****** ***** ** ** ***** *********** ****** ****** *** **** ****** ****** ***** **** ** ******* ******* *** *** ****** ********** ******* **** ** ******* ** ******* **** ********* ******** ****** ** ******* **** ***** ************* ** ****** ** ******** ** ***** ******* ******** ***** ******* *** ** ******** **** **** ** ***** ****** ***** ***** ***** ***** *** ****** ********** *********** * ********* ***** ********* ******* *********** ** ****** ******** ***** ****** ** ******** ********** ******** ****** *** ****** ***** *********** ** ******* *** ** *** *** ** * ******** **** ** ******* *** ***** ****** ******* ******** *********** ** **** **** ******* ****** ** ******* ** ** ********** ***************** ******* *** *** ******* ** ** **** ** ** ****** *** ********** ******* **** ******* ** ***** *** *** ***** *** ***** ********** ********* ****** **** ******************* **** ** ******* ********* ******* * ******* **** * **** ** * ****** *********** ****** ************* ******* *********** **** ******* ** ****** ********** **** ***** ******** **** ********** ********* ** ***** ** *** ** ********* *** ******** **** **** ** ***** ************** ** **** ****** ****** ******* ***** ***** **** *********** **** ****** ****** ********* **** **** ****** ******* ** ** *********** ** ********* ** ******* ** ***** ***** **** *** ******* ******* ** ****** ** ******* ** ********* ** ** **** ** ****** ** ******** * ********* *** ** ***** ***** ********** ***** ******** *** ****** ** ******* ******* ** *** ** *** ******* ***** ************ ********** ** **** ********** ********** ***** ** **** **** ** *** ************* ******* ********** ****** ********* **** ********** ** ******* ****** ****** ** ************ ** ** ********* ***** ************* ******* *** ******* ****** ******* ************ ** ***** *** **** ******* *** ************* ** ************ ** ********** ** ** ****** ** ******* ****** ** ****** ** ****** ************ ****** ****** ***** **** *** ******* ***** ****** ****** ***** ** **** * **** ** * ****** ************ ** ******* ****** ***** **** **** *** **** ** ***** ****************** ********** ******** **** ** *** ******** **** *** ********* ********* ** ** ******** ***** ****** ********** ******* ********* ***** ** ***** ******* ****** ****** ******** ** *** ** ** ** ********** ***** ** **************** ******* ******** **** ******** ** ******* ** ********* *** ********** ****** *** ****** ************ ** ********* ** **************** ** ***** ****** ** ****** ** ********* ** **** ** ***** ***** ** ****** ** ********* ** ********** ********** ******** ****** ****** *********** ***** ****** *** **** ****** ******* ** ******** ******** ****** *** ********* ********** ** ****** ******* ** *** ** **** ***** ****** ** ******** **** *** ********** ** ***** *** ********* ** ** *** ** *** ****** ********** ****** ** ******** ********* *********** ************ ****** *** ********* ** ********* ** *** **** ** ****** *********** ** ********* ** ********** ** ******* *********** *** ******* ********* ******* **** ** ***** ******* *** *** ***** *** *** ********* *** ****** ** ******** ************* ** *** ** ** ********** ***** **** *************** ******* ** **** **** ******** **** ** **** ******* ***** ******* **** *** ** **** **** *** ****** ** ********** ******** ********* ********** *** ********* ************** ********** ********* ** **** ** ** ********** ** ********** ******* ******* *** ***** **************** ** **** **** ***** ** ******* ********* *** ** **** *** ******* ******* ******* ***** ** ********* *** ******* ****** *** ** ****** ** ** ******* ******* ** ****** *** ****** ******* ********** ******** ******* ***** *** ** **** ********* ******** **** ** ***** ** ******** *** ****** ** ********** ******** ********** ** *********** ** ** **** ** ***** ********* ****** ********** ************ ************** ****** *** *** **** ******* ********* *** *** **** ***** **** ** ********* *** **** ***** *** ****** **** ***** ******* **** ** *******