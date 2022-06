Le premier cadet a rejoint PolBru

Le premier cadet à avoir prêté serment auprès de la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles s’appelle Romain De Craecker, 19 ans. Il est désormais agent de police à la direction Trafic où il pourra mettre en pratique ses acquis.

Quatrième PolBru Cadet à avoir réussi la procédure de sélection, Romain est le premier à rejoindre la zone de police.

Les PolBru Cadets, c’est un projet qui a été créé en 2019 dans le but de renforcer le lien entre jeunes et police et de permettre aux jeunes de découvrir la police. La première année, 29 jeunes ont rejoint l’unité des cadets de la zone Bruxelles Capitale Ixelles, la première dans le pays, et depuis, 177 cadets ont déjà pris part à l’aventure, ce qui constitue une belle réussite. Chaque année, la plupart des cadets qui ont participé aux éditions précédentes reviennent, et certains deviennent co-encadrants de leurs pairs. Les jeunes cadets viennent des quatre coins du pays : un peu plus de la moitié (55%) provient de Bruxelles, 23 % de Flandre et, au coude à coude, la Wallonie (22%).

Pour Romain, c’est un honneur de rejoindre la zone de police où il a découvert le métier de policier. « J’ai rejoint les cadets parce que la police m’a toujours intéressé. Lors du stage, les différentes facettes du métier m’ont vraiment impressionné. Grâce à ce stage, j’ai connu nombre de personnes au sein de la zone, ce qui m’a fait choisir PolBru comme employeur. »

Le chef de corps, Michel Goovaerts, est fier d’accueillir son premier collaborateur ex cadet. « La création du projet visait principalement à briser certains préjugés ainsi qu’à responsabiliser et engager autour d’un projet fédérateur les jeunes. Le fait que certains d’entre eux choisissent le métier de policier après leur expérience en tant que cadets montre que le projet atteint ses objectifs. ».

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a suivi le projet de près. « Je suis très heureux que l'un des cadets ait rejoint notre zone de police, qui était à la base de ce projet. Notre intention était de construire des ponts entre les jeunes et la police, les deux apprenant l'un de l'autre. Nous espérons accueillir davantage de cadets au sein de notre corps de police . »