Des perturbations ces mardi et mercredi à Brussels Airport? Voici quelques conseils

Brussels Airport s’attend à un grand nombre de passagers mardi et mercredi en raison du report de vols initialement prévus lundi, journée d’action nationale des syndicats.

C’est ce que l’aéroport a indiqué lundi sur Twitter. Tous les vols au départ y ont été annulés lundi pour des raisons de sécurité.

« Pour mardi et mercredi, nous attendons un grand nombre de passagers, à la suite des reports de réservations initialement prévues pour lundi », a indiqué Brussels Airport dans une série de tweets. L’aéroport conseille aux passagers en partance d’arriver deux heures à l’avance pour les vols dans la zone Schengen et trois heures à l’avance pour les vols hors zone Schengen. Les voyageurs sont également invités à vérifier l’état de leur vol et à préparer leurs bagages à main pour que le contrôle de sécurité puisse se dérouler rapidement.

Pour les vols à l’arrivée, l’aéroport recommande également de vérifier le statut sur son site internet, car les horaires des vols pourraient être modifiés à la suite des perturbations de ce lundi.