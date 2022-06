L’ attaquant de l’Inter Sebastiano Esposito dans le viseur d’Anderlecht!

Vidéo

Plusieurs sources confirment l’intérêt anderlechtois pour le jeune attaquant du club milanais.

Alors que le transfert pour quatre saisons du flanc droit nigérian Ishaq Abdulrazak (20 ans) a été officialisé comme prévu lundi et que celui de l’attaquant équatorien Nilson Angulo (19 ans) pourrait l’être dans les prochaines heures, Anderlecht cherche évidemment encore un vrai numéro 9. Kouamé parti et Zirkzee toujours dans l’incertitude, les Mauves ne veulent exclure aucune piste. Pas même celle d’un nouveau prêt éventuel d’une « pointure », certes très jeune comme l’étaient Nmecha et Zirkzee à leur arrivée au parc Astrid, mais déjà dotée d’une certaine expérience. Et d’un talent indéniable.

C’est le cas de Sebastiano Esposito (1m87), propriété de l’Inter Milan mais prêté la saison dernière à Bâle, qui n’a pas levé l’option d’achat jugée trop onéreuse. Le RSCA se refuse à tout commentaire sur le sujet mais, en Italie, plusieurs sources confirment l’intérêt anderlechtois pour l’attaquant intériste. Puissant, technique et doté d’une grosse frappe des deux pieds, ce droitier a tout d’un attaquant moderne susceptible d’aider les Mauves. Via un transfert définitif ou sur base locative ?

Quoi qu’il en soit, en Suisse, Esposito a inscrit sept buts et signé neuf passes décisives en trente-quatre matchs l’an dernier, toutes compétitions confondues. International italien U21, il a été formé à Brescia et à l’Inter avant d’être prêté à plusieurs reprises. Alors que son contrat à l’Inter se termine en juin 2025, sa valeur est estimée à 5 millions sur Transfermarkt.