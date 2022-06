Forest regrette le traçage sauvage d’un passage piéton sur la chaussée de Bruxelles

Privilégiant le dialogue, la commune de Forest déplore le dessin illégal d’un passage pour piétons par des riverains sur la chaussée de Bruxelles. La police avait remis un avis négatif en janvier dernier concernant la demande d’une habitante.

En novembre 2021, la Commune de Forest a en effet reçu un courriel de la part d’une Forestoise demandant le traçage d’un passage pour piétons en face des numéros 312 et 314 de la chaussée de Bruxelles, à la sortie d’un des sentiers du Parc Duden. L’avis de la police à ce propos, émis le 14 janvier, était toutefois défavorable et ce pour plusieurs raisons. Un passage clouté se situe déjà à trente mètres de l’emplacement souhaité, au carrefour avec la rue des Glands.

En revanche, le passage pour piétons peint vendredi dernier par les habitants du quartier ne se situe pas devant les numéros 312 et 314, mais bien devant le numéro 336 ; donc bien plus loin que la demande faite initialement et non à la sortie du Parc Duden.

Si le collectif de Forestois invoque ici un manque de sécurité pour les promeneurs sortant du Parc Duden, il est à noter que plusieurs coussins berlinois ont été installés sur la chaussée de Bruxelles et des contrôles de vitesse sont régulièrement effectués par la police. En outre, les automobilistes sont tenus de circuler à du 30km/h maximum sur cet axe.

Des règles à respecter

D’après l’avis de la police toujours, certaines règles doivent être respectées dans le traçage d’un passage pour piétons. Il doit être aménagé de manière à être accessible à l’ensemble des usagers circulant à pied dans l’espace public (y compris des PMR). Les bordures de trottoirs doivent dès lors être abaissées et chanfreinées au droit des traversées et un cheminement en dalles podotactiles doit être mis en place.

« Le traçage d’un passage piéton n’est pas le fruit du hasard. Il est précédé d’une analyse technique et de sécurité par les services de police ainsi que ceux de la mobilité et des voiries. Dans ce cas-ci, bien que la sécurité des promeneurs autour du parc Duden soit évidemment une préoccupation du collège, la question n’a pas été davantage examinée, la police ayant émis un avis défavorable », a souligné l’échevine de la Mobilité Esmeralda Van den Bosch (Groen).

« Pour apaiser le quartier et sécuriser les piétons et les cyclistes, nous avons travaillé à l’échelle des mailles, comme prescrit par le plan régional de mobilité Goodmove. Le Plan communal de mobilité a élaboré un plan de circulation pour le quartier. Après l’enquête publique, ce dernier doit être validé par le collège et ensuite le conseil communal de septembre prochain. »

Enfin, la commune de Forest souligne que les conseils et recommandations du collectif à l’initiative du passage sauvage sont souvent précieux pour les autorités communales, qui regrettent d’autant plus la manière dont se sont déroulés les faits. Les élus de la commune de Forest rappellent à cet égard que l’on peut les interpeller facilement par mail. Leurs adresses sont publiques et les élus s’efforcent de répondre à chaque question citoyenne.