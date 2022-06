Aux Marolles, le Fin Bec va fermer ses portes

La fermeture du plus ancien bollewinkel bruxellois est imminente. Pour Patrick Duguez, propriétaire du Fin Bec depuis plus de 30 ans, c’est une page qui se tourne douloureusement et qui en dit long sur la transformation des Marolles.

******* *** ******** ** ******** * ***** *** *********** ** ******** *** ********* ****** ******* ** ***** ** ******** * ******** ** ********* ** ***** ******* ********* *** ******** ****** **** ** *** ******* ******** **** ** ***** **** ** ***** ** ********** *** ********* ** ********* ****** ** ******* *********** ******* ************* *********** *********** ** **** *** ******************* *********** ****** ** ** *** *** ******************* **** ********* *** ********** ***** ** ***** ********** ************** ****** ** ******* ** ** * * ** ***** *** ********* ** ******** ** ****** *** ************* ******* ** *** ** * ** *** ****** *** ************* ******* ******* ********* ** ******** ** ********** *** ******* ** ******* ** *** *** ** ************* * ****** *** ***** *********** ***** ** **** ** ** ***** ** *** ******* ********** *** *********** *** ******* ** *********** ******************* **** ** ***** ******** ******* ***** *** ***** ****** *** ******** ******** **** ** ** ******** ********** ************** ************ ** ** ***** ***** **** ************ ******** ******* ** ***** *********** *********** **** **** ****** ***** ** ****** ************ **** ********** ********* ******* *** *** ******* ******** ***************** ************** ** ****** ******* **** *************** ********** ********* ********** ** * ********** **** **** ** ********* ****** ***** ** **** ************ **** ** ******** ** ************ ****** ***** ************* **** ** ******** ************* ** ********** ****** ** ********** ** **** ** * * ** ** ***** ** *** ********** ************* ******** ** *** ************* ******* ***** ** ********** ** ** ******** *** *** ************* ******** ************* ** ***** ********** ********* ******** ** ******* *** * *********** **** *** ********** ** ******* **** ****************** ** ******** ** ********** ************ *** ****** ********* ** *** ** ***** ** *** ********* ****** ***** *** ******* ** ** ***** **** ******** ** *********** ********** ***** *** *** ****** ** ******* *********** ************** *** ************ *** ************ ************ ********* ** ******** *** ** **** *** **** ****************** **** ******** ********** ********* ********** ** ***** ***** *** ** ****** ********** *** ********* *********** ********** ************* ** *** *********** ****** ********** ********* ** ** ***** ** ****** *** ******** ********** *************** ** ***** ******* *** ****** **** ** **** ** ***** ********* ** ** **** **** * ************** ******* ** ****** ** ******* ******* *************** *** ****** *** **** ** *********** ** ***** *** ******* ****** ******** *** ****** ****** ** ******* ********** **** ******* ** **** *************** ** ******** ** *** ****** ****** ** ****** ** *** *** ***** ******* ******* ** ******** *** ** ********* ** ****** *** ** ** * ************ ******* ** ****** **** ** ************ ** ***** ****** *** ******* ** ******* **** ********* *** ******** ** ***** ********* ** * ***** *** ******* ** ** ** ************ ** *** ***** ** ******* ** ***** *** *********************** ** ********* ******* *** ****************** *********** ** ********* ******** **** ** ****** ****** ** ***** ** ******** ***** ** ** ********* **** ** *** *** ** ***** ** ******************* ******* ****** ** ********* ** ******** ** ********** ** ** ******** *** **** ************* ** *** ** ** ************** ******* *********** **** ********* **** ** ********* *** ********* ********* ** ******** **** *********** **************