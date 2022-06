Les activistes d’Extinction Rebellion bloquent l’accès au Berlaymont

Une douzaine de militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont bloqué, lundi matin, l’entrée du bâtiment Berlaymont de la Commission européenne à Bruxelles, certains en collant leurs mains aux portes d’entrée avec de la glue.

Ils demandaient l’introduction immédiate d’une loi sur l’écocide aux niveaux national et européen. L’action a débuté à 08h00. Les services de sécurité de la Commission européenne et la police sont intervenus.

« Les cinq personnes qui étaient collées à la porte ont été décollées et ensuite amenées au commissariat pour identification », a commenté Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. « Elles recevront un procès-verbal pour une sanction administrative communale (SAC) ».

L’action d’Extinction Rebellion visait à réclamer une loi sur l’écocide. « Les entreprises et les lobbyistes doivent être nommés, tenus responsables et poursuivis pour leurs actions », a déclaré Aktis de Extinction Rebellion France. Selon le mouvement écologiste, cela nécessiterait un élargissement du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais l’écocide doit être inclus comme un cinquième crime international, aux côtés du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.

Le mouvement a également souligné que l’Union européenne est en train de mettre à jour sa législation sur les crimes environnementaux pour la première fois depuis 2008, mais il regrette que la proposition de la Commission ne mentionne pas l’écocide.