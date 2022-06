Bruxelles: entre cinq et vingt ans de prison pour le meurtre de Michal Lenard

La cour d’assises de Bruxelles a prononcé, vendredi, une peine de 20 ans de prison à l’encontre de Damian Werengowski, une peine de 18 ans de prison à l’encontre de Patryk Wisniewski et une peine de 16 ans de prison à l’encontre de Konrad Puchalski.

Les trois hommes ont été reconnus coupable du meurtre de Michal Lenard, commis le 31 mars 2019 à Ixelles. La cour a prononcé une peine de 10 ans de prison à l’encontre de Krysztof Sadowski et une peine de 5 ans de prison avec sursis probatoire à l’encontre de Jaroslaw Poplawski, tous deux reconnus coupables d’homicide involontaire dans cette affaire.

La cour a retenu, dans le chef de Konrad Puchalski, des circonstances atténuantes: l’absence d’antécédents criminels, le respect des conditions de sa libération et le rôle de simple exécutant qu’il a joué dans les faits. Elle a également retenu des circonstances atténuantes en ce qui concerne Patryk Wisniewski: le manque d’une image parentale positive, l’absence d’antécédents criminels et ses aveux à l’audience.

Concernant Damian Werengowski, la cour n’a retenu aucune circonstance atténuante dans la mesure où celui-ci ne s’est plus représenté au procès depuis le verdict le déclarant coupable de meurtre. Il a été condamné par défaut, ses avocats n’ayant plus de mandat pour le représenter et ayant donc quitté la barre.

La cour a ordonné l’arrestation immédiate de ces trois condamnés. Elle n’a, par ailleurs, pas retenu non plus de circonstance atténuante pour Krysztof Sadowski, reconnu coupable non pas de meurtre mais de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

« Violence gratuite »

Du reste, la cour a pris en considération «l’extrême gravité des faits», la «violence gratuite et l’acharnement» dont ont fait preuve les quatre auteurs, «non seulement massacrant la victime mais également frappant la compagne et la mère de la victime, en présence d’un enfant de trois ans», a établi la cour. «Aucun n’a pourtant mis fin à son action de violence. Ils ont fait preuve de lâcheté, ne laissant pas la moindre chance à la victime d’échapper à leurs coups».

Enfin, la cour a prononcé la peine la moins sévère à l’encontre de Jaroslaw Poplawski, commanditaire de l’expédition punitive, «eu égard au fait qu’il n’était pas sur les lieux et qu’il n’aurait pas demandé à mettre son plan à exécution devant sa fille». La cour a retenu comme circonstance atténuante son absence d’antécédents criminels et cette relation avec sa fille, âgée de 7 ans aujourd’hui, «un lien qui doit être préservé». Pour ces raisons, la cour a accordé une peine assortie d’un sursis, moyennant la réalisation de nombreuses conditions.

Le 31 mars 2019 vers 01h00, Michal Lenard, un ressortissant polonais de 22 ans, a été poignardé à mort devant sa famille. Quatre hommes encagoulés et armés, notamment d’un maillet et d’un couteau, se sont présentés chez lui, rue Maes à Ixelles. Les assaillants ont molesté la victime devant sa mère, sa compagne et la fille de cette dernière, âgée de trois ans. Il a reçu dix coups de couteau dont un a percé le péricarde et a provoqué sa mort.

Les jurés ont considéré que l’initiative de cette expédition punitive provenait de Jaroslaw Poplawski, qui n’acceptait pas que son ex-compagne et mère de sa fille soit en couple avec Michal Lenard. Mais ils ont estimé qu’il n’a pas ordonné la mort de la victime et l’ont donc reconnu coupable de coups et blessures volontaires, prémédités, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils ont ensuite établi que Damian Werengowski, homme de confiance de Jaroslaw Poplawski, avait recruté des hommes pour exécuter ce règlement de comptes, et que Konrad Puchalski, Patryk Wisniewski et Krysztof Sadowski y ont participé.

Selon l’arrêt de culpabilité, Patryk Wisniewski est l’auteur des coups de couteau mortels, tel qu’il l’a avoué, et Konrad Puchalski et Damian Werengowski sont co-auteurs de ce meurtre. Krysztof Sadowski n’a, quant à lui, pas pu savoir que Patryk Wisniewski était armé d’un couteau et n’a pas vu la scène des coups, selon la décision de justice. Il a donc été reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.