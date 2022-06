Sihame Haddioui: «Pour les femmes, c’est compliqué de marcher en rue à Schaerbeek»

Sihame Haddioui, échevine de l’Égalité des genres et des chances, a porté plainte pour harcèlement sexiste et sexuel. - Elio Germani

En charge de l’Égalité des genres et des chances ainsi que de la Culture, l’échevine Sihame Haddioui (Ecolo) fait le point. Les défis restent nombreux dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à Schaerbeek et au niveau régional.