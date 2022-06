Le parlement rejette le texte visant à interdire l’abattage sans étourdissement

Le parlement bruxellois a rejeté vendredi la proposition d’ordonnance DéFI-Groen-Open Vld à l’aide d’une majorité alternative.

Le parlement bruxellois a rejeté vendredi la proposition d’ordonnance DéFI-Groen-Open Vld visant à interdire l’abattage sans étourdissement à l’aide d’une majorité alternative. Plus précisément, il a validé par 42 « oui », 38 « non » et 8 abstentions les conclusions de sa commission de l’environnement tendant au rejet de cette proposition.

Ce vote clôt le débat sur les articles de cette proposition et sur les amendements, en particulier celui qu’Arnaud Vertstraete (Groen) se préparait à défendre et qui proposait un report de l’entrée en vigueur de la mesure jusqu’à un an après l’entrée en vigueur d’un Code sur le Bien-être animal que la Région doit encore élaborer.

Comme pressenti depuis quelques jours et au cours du long débat en séance plénière, hormis le PTB, aucun groupe politique francophone n’a voté comme un(e) seul(e) homme/femme y compris parmi les co-signataires de la proposition.

Chez DéFI, le rejet de la proposition DéFI-Groen-Open Vld a été refusé par six députés sur dix et accepté par Mehmet Khöksal et Marc Loewenstein. Michaël Vossart et Nicole Bomele se sont abstenus.

Les autres abstentions sont le fait de Viviane Teitelbaum (MR) ; Céline Fremault et Christophe De Beukelaer (Les Engagés) ; Pierre-Yves Lux (Ecolo) ; Khadija Zamouri (Open Vld) ; et Pepijn Kennis (Agora).

Plus globalement, dans la majorité, les votes en faveur du rejet de la proposition ont été majoritaires au PS (14 sur 16). Comme annoncé par les intéressés en séance, Julien Uyttendaele et Véronique Jamoulle ont voté contre.

Chez les Verts, ils sont cinq sur quinze à avoir fait comme ces deux derniers (le chef du groupe John Pitseys, Ingrid Parmentier, Isabelle Peauthier, Thomas Naessens, Matteo Segers).

Les élus PTB ont tous voté en faveur du rejet de la proposition, à l’inverse de ceux de la N-VA et du MR -hormis Viviane Teitelbaum qui s’est abstenue- qui se sont prononcés contre le rejet.

Fouad Ahidar éjecté du bureau de Vooruit pour avoir voté contre la consigne du parti

Le président de Vooruit Conner Rousseau a annoncé vendredi le retrait immédiat du député bruxellois Fouad Ahidar du bureau politique du parti, pour avoir voté à l’encontre de la consigne du parti dans le dossier de l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable.

En commission, M. Ahidar s’était affiché contre la proposition d’ordonnance visant à interdire l’abattage sans étourdissement. Jeudi soir, Conner Rousseau avait clairement indiqué que Vooruit était favorable à cette proposition et que Fouad Ahidar subirait des conséquences de son vote s’il la rejetait.