La rappeuse et chanteuse bruxelloise Boa Joo sort son premier: «Sérénade»!

« Sérénade », le premier EP de l’artiste bruxelloise Boa Joo est disponible.

Auteure, compositrice et interprète bruxelloise d’origine Belgo-Rwandaise, Boa Joo tire son nom d’une impératrice amazone issue du manga One Piece. Elle s’impose sur la scène hip hop, avec un flow saccadé doux-amer, mettant en avant un souci du détail esthétique qui reflète une atmosphère sombre et réaliste. Dans un style qui s’inscrit dans la lignée de la trap, on retrouve les beatmakers Corbeo et Glodi West qui produisent la plupart de ses instru.

Que ce soit dans ses clips ou sur scène, rien n’est laissé au hasard. Boa ne se limite pas au plan musical et attache une grande importance à son image. Passant du scénario à la réalisation, elle raconte ses combats, ses victoires mais aussi ses traumatismes exacerbés par un quotidien teinté d’abus d’alcool, d’amour et de désillusions.

Finaliste du concours « 1minute2 rap » sur Instagram, elle s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux et touche désormais un public éclectique. En ce mois de juin, elle présente « Sérénade », un premier EP où l’on retrouve ses textes explicites qui repoussent les questions de genre et d’émancipation de la femme. Boa Joo s’affirme sans complexe avec force et authenticité.

La sortie du projet est accompagnée du clip du morceau « Dis moi », faisait allusion aux dérives des nuits tardives bruxelloises. Dans une ambiance malsaine, entre scandale et débauche, Boa Joo semble perdre le contrôle et assume une certaine frénésie sur fond de drill lancinante. La Bruxelloise sera sur scène cet été en Belgique. Elle sera notamment à l’affiche du Dour Festival, d’Esperanzah ou encore des Solidarités de Namur.