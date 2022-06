Un des accusés reconnus coupables du meurtre de Michal à Ixelles, a pris la fuite

Le jury de la cour d’assises de Bruxelles a rendu son verdict sur la culpabilité ce jeudi soir. Les cinq accusés sont coupables de meurtre pour trois d’entre eux, de coups et blessures ayant entraîné la mort pour les autres. L’un d’eux a fui.

Ce vendredi matin, Damian Werengowski ne s’est pas présenté devant la cour d’assises de Bruxelles. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le jury l’a reconnu coupable de meurtre au même titre que deux autres accusés, Konrad Puchalski et Patryk Winiewski, ce dernier ayant reconnu être l’auteur des coups de couteau qui ont coûté la vie à Michal Lenard, le 1er avril 2019, rue Maes à Ixelles.

Les avocats de celui qui a probablement fui, Me Stéphane Jans et Me Catherine Forget, se sont dits sans mandat pour continuer à le représenter, ce vendredi matin. Les deux pénalistes avaient plaidé l’acquittement pour leur client, jeudi.

L’avocate générale a requis la peine maximale à son encontre ce vendredi, soit 30 ans de réclusion. Pour les autres coupables de la prévention de meurtre, l’accusation a demandé une peine de 20 ans de prison à l’encontre de Patryk Wisniewski et une peine entre 15 et 18 ans de prison à l’encontre de Konrad Puchalski.

Pour les deux derniers accusés, le jury les a reconnus coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Jaroslaw Poplawski, désigné comme le commanditaire de cette dramatique expédition punitive, encourt quinze ans de prison. Krysztof Sadowski, le quatrième homme à avoir été présent sur la scène du crime, risque lui dix ans de réclusion.

Les jurés ont considéré que l’initiative de cette expédition punitive provenait donc de Jaroslaw Poplawski, défendu par Me Guillaume Lys et Me Sven Mary, qui n’acceptait pas que son ex-compagne soit en couple avec Michal Lenard. Mais ils ont estimé qu’il n’a pas ordonné la mort de la victime. Ils ont ensuite établi que Damian Werengowski, homme de confiance de Jaroslaw Poplawski, avait recruté des hommes pour exécuter ce règlement de comptes, et que Konrad Puchalski, Patryk Wisniewski et Krysztof Sadowski y ont participé.