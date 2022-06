Anderlecht passe à l’action pour les jeunes

La commune d’Anderlecht a adopté son Plan d’Action Jeunesse, élaboré à la suite de multiples rencontres avec les jeunes Anderlechtois.

Avec 25.000 jeunes sur son territoire, la commune d’Anderlecht a élaboré un plan d’actions pour répondre à leurs besoins. Autour de dix axes, ce plan détaille les objectifs stratégiques et actions préconisées à la suite de l’état des lieux mené par la cellule Jeunesse en 2020-2021, ainsi que les tables rondes ayant réuni jeunes et services communaux en mars 2022. Les actions visent à améliorer le bien-être des jeunes âgés de 13 à 26 ans de manière réaliste, planifiée et sur base de multiples collaborations internes et externes. Ces actions et projets sont déclinés pour chacun des objectifs proposés et leur réalisation est répartie sur les années 2022 (projets court terme), 2023 (projets moyen terme) et 2024 (projets long terme).

« Nous sommes très heureux de ce que nous sommes en train de construire avec les jeunes Anderlechtois. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes dans chaque quartier, pour entendre leurs besoins. Ce plan d’action a été conçu pour et avec eux. À présent, nous allons rentrer dans l’étape de la réalisation de ces projets et la mise en œuvre des différentes actions avec les différents services communaux. C’est une grande étape, nous le savons, et nous sommes prêts », déclare Fatiha El Ikdimi (Les Engagés), échevine de la Jeunesse francophone.

« La démarche est inédite : à l’écoute des jeunes, en rassemblant toutes les énergies positives, avec l’appui de tous les services et associations, notre ambition est de mener une série d’actions qui répondent aux besoins concrets relevés sur le terrain », conclut le bourgmestre Fabrice Cumps (PS).