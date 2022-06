Les perturbations à Bruxelles dimanche et lundi: tout ce qu’il faut savoir

Dimanche, avec le BXL Tour, et lundi, avec la manifestation nationale, il sera bien difficile de circuler à Bruxelles. De fortes perturbations sont attendues. Voici tout ce que vous devez savoir.

Les prochains jours seront chargés à Bruxelles. Avec en point d’orgue, plus que probablement, ce lundi 20 juin. Les syndicats du pays vont se battre en faveur du pouvoir d’achat et promettent « une démonstration de force. » 70.000 personnes sont attendues dans la capitale et tous les secteurs sont concernés, qu'ils soient du privé ou du public.

Stib

Forcément dans la capitale, la circulation des bus, trams et métros risque d’être fortement perturbée. « Il n’est actuellement pas possible d’évaluer la participation du personnel de conduite à cette action, mais nous nous attendons à de fortes perturbations. Le cortège des manifestants dans le centre-ville risque par ailleurs d’engendrer plusieurs interruptions et déviations de ligne », prévient An Van Hamme, porte-parole de la Stib. Des informations en temps réel seront communiquées via les canaux habituels de la Stib à partir de 6h du matin, à savoir les réseaux sociaux, le site internet et le service clientèle. Pour obtenir son attestation de perturbation, il faudra se rendre sur le site du réseau bruxellois.

La Stib recommande à ses voyageurs de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour leurs déplacements ce jour-là et s’excuse pour les désagréments.

SNCB

À la SNCB, aucun préavis de grève n’a été déposé pour ce lundi 20 juin. « En raison de l’affluence attendue dans les trains, des perturbations restent toutefois possibles », prévient la société. La SNCB conseille donc d’éviter, autant que possible, les heures de pointe.

Brussels Airlines

Brussels Airport déconseille les départs le 20 juin. Brussels Airlines va en effet supprimer la moitié de ses vols en raison de la manifestation nationale et de la grève annoncée d’une grande partie du personnel de G4S.Il est conseillé aux passagers qui décident malgré tout de partir ce lundi de ne voyager qu’avec un bagage à main.

Déchets

L’ensemble des services de collecte des déchets à Bruxelles sera probablement perturbé. En effet, le personnel de Bruxelles Propreté compte participer à cette journée de grève.

Cela pourrait avoir des conséquences sur la collecte des sacs-poubelles blancs et bleus des communes suivantes : Bruxelles (Pentagone, Canal, Louise), Forest, Ixelles, Jette (quelques rues mitoyennes avec Laeken), Laeken, Neder-over-Heembeek, Saint-Gilles, Schaerbeek (quelques rues mitoyennes avec Bruxelles Canal), Uccle et Watermael-Boitsfort (quelques rues mitoyennes avec Ixelles).

Pour la collecte des sacs verts et orange, cela ne concernera que les communes d’Uccle et de Forest et les rues mitoyennes de Forest à Saint-Gilles. Quant aux Recyparcs, la totalité ou une partie d’entre eux, sera probablement fermée ce 20 juin.

BXL Tour dimanche

D’abord ce dimanche, avec le BXL Tour, une course à vélo dans les rues de la capitale qui rassemble plus de 3.000 personnes. L’utilisation de la voiture est fortement déconseillée dans la capitale, particulièrement entre 7h et 13h. Le départ de la 6e édition aura lieu sur la place des Palais alors que l’arrivée est prévue sur l’avenue du Gros Tilleul, à deux pas de l’Atomium. De 7h à 13h, plusieurs lieux et grands axes seront temporairement fermés à la circulation, avec des répercussions dans différents secteurs de la Région bruxelloise. Le parcours du BXL Tour sera intégré à l’application Waze. Les informations en temps réel seront disponibles via le twitter @zpz_polbru.

Quels axes seront fermés ? Le plan du parcours est disponible sur www.bxltour.be. Boulevard du Centenaire entre la place Saint-Lambert et le square de l'Atomium (sens montant), du samedi 18 à 10h au dimanche 19/06 à 20h. Place des Palais : du samedi 18 à 14h au dimanche 19.06 à 14h (dans les deux sens). Rue Ducale : le dimanche à partir de 5h. Rue et tunnel Belliard, avenue de Tervuren, bld du Souverain, bld Général Jacques, bld A. Reyers, bld Lambermont, avenue Van Praet, avenue du Parc Royal, sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles : le dimanche de 7h à 13h. Les rues du parcours seront progressivement rouvertes à la circulation après le passage des derniers participants et de la voiture balai. À noter que le tunnel Tervuren ne sera fermé qu’en direction de Tervuren et le tunnel Montgomery, seulement vers Reyers. Le rond-point Montgomery, lui, restera ouvert. Les tunnels de la petite ceinture resteront accessibles. Le stationnement sera interdit le long de tous les axes empruntés par le parcours.