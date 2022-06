Casper Nielsen ne devrait pas signer à Bruges mais à l’étranger

Casper Nielsen ne devrait pas porter le maillot de Bruges la saison prochaine. Les négociations avec l’Union seraient en effet rompues. Le club brugeois n’étant pas disposé à payer la somme demandée par l’USG.

C’est ce que relate HLN qui explique que l’Union voudrait six millions d’euros, plus un autre million en bonus. Or, Bruges avait fait une offre à 3,5 millions d’euros. Une offre jugée insuffisante par la direction bruxelloise qui a récemment mandaté Mogi Bayat pour obtenir un maximum de son milieu de terrain danois.

Selon toute vraisemblance, Casper Nielsen devrait dès lors quitter la Belgique. Une façon, également, pour le joueur de 28 ans d’augmenter ses chances d’être retenu par son équipe nationale pour la Coupe du Monde. Appelé en sélection danoise en mars dernier pour la première fois de sa carrière, il n’avait par contre pas pris part aux récents matches de Ligue des Nations.

Parmi ses destinations possibles se trouve la Lazio de Rome, un club qui serait très intéressé par ses services.