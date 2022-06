La Fête de l’Ukkelbeek est de retour au Parc de Wolvendael

Du 17 au 19 juin, le Parc de Wolvendael revêtira ses plus beaux ornements pour accueillir une nouvelle édition de la Fête de l’Ukkelbeek dans une ambiance médiévale tout en (re)découvrant l’existence du ruisseau du même nom.

Présentation de métiers anciens (sellier, forgeron, potier, tailleur de pierre…), découverte de campements et des us et coutumes du Moyen Âge, initiation aux jeux d’époque, spectacles de chants et de joutes, tournois de combats d’épée par la Fédération Belge d’Escrime Médiévale, marché artisanal de bijoux, de vêtements et de jouets en bois, seigneurs, chevaliers, gentes demoiselles, saltimbanques, jongleurs, cracheurs de feu, bouffons… Autant d’animations festives et familiales qui seront proposées par les compagnies médiévales participantes. Sans oublier les nombreux stands de gastronomie d’antan pour tous les gourmands. Vendredi et samedi, les musiciens du groupe « Electroll » clôtureront les festivités du jour avec un concert de rock celtique.

« La Fête de l’Ukkelbeek qui en est déjà à sa troisième édition ravira tous les médiévistes passionnés mais aussi tous les curieux. Seul, en famille ou entre amis, chacun est invité à faire un bond dans le passé pour revivre l’époque du Moyen Âge dans le cadre magique du Parc de Wolvendael qui se prête parfaitement à ce type d’événement », commente Boris Dilliès (MR), bourgmestre d’Uccle.

La Fête de l’Ukkelbeek se déroule du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin 2022 au cœur du Parc de Wolvendael (entrée Dieweg). L’accès est gratuit.